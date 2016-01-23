تكريم المشاركين فى قافلة تعليمية نظمتها وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

كرمت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ خبراء البرامج التعليمية بالقنوات المتخصصة، وعدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فى ختام القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية التى أقيمت بقاعة مركز التطوير التكنولوجى بمدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبحضور أحمد فوده مدير عام التعليم العام، ووائل الحداد مدير مركز التطوير التكنولوجى، ومحمود اللقانى مدير إدارة العلاقات العامة، كما كرم محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ للتعاون معه فى نجاح القافلة التعليمية .

وأكدت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب فى كلمتها خلال حفل التكريم، أن "الشهداء هم بناة الأوطان، وهم الذين وهبوا أرواحهم فى سبيل الحرية والعيش فى كرامة".

وأضافت، أن "مصر بحاجة إلى سواعد وأفكار أبنائها، بالعلم تحيا الأمم"، مشيرة إلى ضرورة أن يحدد كل طالب وطالبة وجهته حسب قدراته وميوله، لافتة إلى ضرورة نبذ الغش باعتباره أفة تهلك الأمة.

وأشادت منى مصطفى بالقائمين على القوافل التعليمية وكل من بذل جهداص، مقدمة الشكر لمحمد عبد المقصود وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد مصطفى وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعلى الراعى مدير التعليم المدنى، وكما أشادت بالمستوى الراقى الذى أدى به الخبراء فى مختلف التخصصات، وطالبت جميع الحضر بوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن من أبناء محافظة كفر الشيخ الخمسة الذين استشهدوا جراء عمل إرهابى فى العريش.

وقدمت الدكتورة منى مصطفى شهادة تقدير لعلى الراعى وكيل مديرية الشباب والرياضة، وشهادة تقدير لفاطمة الغريانى عضو العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم، لتميزها وتعاونها لنجاح هذه المراجعات.

كما تم تكريم خبراء القوافل التعليمية، هم عاطف كمال ومحمد عبد الله وعبد الخالق عطيه وأحمد فؤاد وأحمد متولى وعبد العال إسماعيل عبد العال وحاتم عبد الله ومحمد أحمد عبد السلام ومحمد مختار عبد الحليم وفتحى راشد عبد القوى ومحمد محمد عفيفى وأحمد متولى السيد.