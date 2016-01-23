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وزير خارجية تونس يشارك فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بأبو ظبى

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وزير خارجية تونس يشارك فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بأبو ظبى وزير خارجية تونس يشارك فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بأبو ظبى

>يشارك وزير الخارجية التونسية، أول أمس خميس الجهيناوى، يومى 25 و26 يناير الجارى فى الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية الدول العربية الذى يعقد بأبوظبى برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة التى تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى.

وأفاد بيان صادر من الوزارة مساء أمس أن هذا الاجتماع سيخصص للتباحث وتبادل وجهات النظر بخصوص السبل الكفيلة بدفع العمل العربى المشترك وتطوير أساليبه، وتعزيز دور مؤسساته فى التعامل مع أوضاع المنطقة ومعالجة القضايا العربية ومواجهة التحديات والمخاطر التى تهددها.
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