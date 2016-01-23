"تعليم كفر الشيخ":47 ألف و500 طالب وطالبة يؤدون إمتحان "الإعدادية" اليوم

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريحات لها، أن 47 ألف و500 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى بمحافظة كفر الشيخ سيؤدون، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية فى 306 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الـ13 بالمحافظة.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أنها شددت خلال اجتماعها بمديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان بالمدرسة الثانوية الزراعية، بمنع الغش وأعمال الشغب، وأنها ستتخذ إجراءات رادعة لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات أو يساعد على الغش أو تسريب الأسئلة.

وأكدت وكيل وزارة التعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ لتشديد التأمين على مقار لجان الامتحانات من الخارج ومنع تواجد الأهالى، لتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، مشيرة إلى أن القرارات التى اتخذتها بتغيير بعض القيادات لإصلاح العملية التعليمية ليست ظالمة، وأن لجنة الموارد شهدت شفافية مطلقة واختبار مميكن شهدت له الوزارة وأشرفت عليه.

وأضافت إن منظومة القيم فى حاجة إلى العمل عليها لغرس روح الانتماء وعودة القيم الأصيلة، مشيرة إلى أن الطفرة التى يشهدها تعليم كفرالشيخ يعود لروح العمل لدى العاملين بحقل التعليم جميعاً الاتحاد فيه قوة وتصميم وإرادة، موضحة إن التعليمات التى تلقاها مديرى الإدارات بعدم الغش واضحة وعلى الجميع تحقيق العدل فى اللجان، والعمل على توفير جو نفسى بعيداً عن التوتر بالنسبة للطلاب، مهددة كل من تسول له نفسه الإخلال فى العملية الامتحانية، بأن الجزاء سيكون شديداً.



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