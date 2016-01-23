القبض على هارب من حكم إعدام بمنطقة السحر والجمال بالعاشر

تمكنت مباحث أول العاشر من رمضان برئاسة الرائد أحمد علاء من إلقاء القبض على "محمد عياد عوده مسلم"، عاطل ومقيم بمركز الإسماعيليه والمحكوم عليه بالإعدام شنقاً فى القضيه 10266 لسنه 2013 جنايات ثان أكتوبر بتهمة قتل، وذلك خلال متابعة الأمنية بمنطقه السحر والجمال بطريق "العاشر- الإسماعيلية".

كما تمكن النقيب أحمد سمير والنقيب أحمد القاضى من إلقاء القبض على "سليمان عياد سليمان سلام"، مقيم بمركز الإسماعيلية، وبحوزته 62 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى، وتليفون محمول بقصد الإتجار فى المواد المخدرة، وتحرر المحضر رقم 666 جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2016، وتم تحويلهما لنيابة العاشر.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية بتلقيه بلاغ من العقيد محمد عربان رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر بالواقعتين.