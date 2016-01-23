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بالصور: كاظم الساهر مع حفيدتيه في النادي الرياضي

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الجمعة 22-01-2016 21:01

من بعد مشاركته في برنامج "ذا فويس كيدز"، صار الفنان العراقي كاظم الساهر، أكثر حرصاً على مشاركة الجمهور بنشر صور لحفيدتيه سنا وآية، بعد أن عايش الأطفال وتقرب منهم أكثر. وهو قام بنشر مجموعة صور لهما عبر حسابه الرسمي على "إنستقرام"، من بينها صورة للكبيرة سنا وصورة ثانية لـ سنا والصغيرة آية وهما تلعبان مع والدهما وسام وعمهما عمر.

إلى ذلك، أحب كاظم الساهر أن يشارك جمهوره و"الفانز" بنشر صور من يومياته بعيداً عن الكاميرا والأضواء، بنشر صورة له وهو يقوم بالتمارين الرياضية في النادي.

وكما أعماله، فإن صور القيصر تحظى بإعجاب جمهوره العريض في مختلف الدول العربية.

 

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