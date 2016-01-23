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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24/1/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24/1/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24/1/2016

على الصعيد المهني:


>تتطوع لتولى مهمة إضافية اليوم وهذا يعنى أن هناك عملاً إضافيًا تقوم به ولكنك لن تكون منزعجًا فإنجازك فى هذا العمل سيكون فى صالحك على المدى البعيد ويمنحك مكانة كبيرة عند رؤسائك فى العمل ويفتح لك المجال لفرص كبيرة فى المستقبل.

على الصعيد العاطفى:


>لا تدع ظروف علاقة حبك الصعب تغريك بأن تنغمس فى شيء آخر اليوم لكى تهرب من هذا الوضع الصعب، فهذا لن يساعدك أبدًا، وكل ما تحتاجه هو أن تتحدث عن مشاكلك مع من تحب وتنتظر بعض الأيام ليستقر هذا التوتر بينكما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تتمتع بقدر كبير من الحيوية والنشاط هذا اليوم على الرغم من أنك لم تحظ بنوم طويل كما تفعل كل يوم، أو ربما هذا هو تمامًا السبب، لا تفرط فى النوم مثلما يجب ألا تفرط فى أى شيء آخر، وانتبه لصحتك فى الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>أنت حنون ورقيق جدًا اليوم وهذا يمنح الآخرين فرصة ذهبية ليطلبوا منك ما يريدون وستجد أنت سعادة كبيرة فى العطاء وتلبية ما يطلبونه منك، استمتع بهذه الحالة فمكاسبها المعنوية والمادية ستجنيها قريبا

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مصر 365

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