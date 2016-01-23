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مقتل 20 وإصابة 12 عنصرا من داعش جنوب شرق الموصل

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مقتل 20 وإصابة 12 عنصرا من داعش جنوب شرق الموصل مقتل 20 وإصابة 12 عنصرا من داعش جنوب شرق الموصل
أفاد مصدر محلى فى محافظة نينوى اليوم الجمعة بأن 32 عنصرا من تنظيم داعش سقطوا بين قتيل وجريح خلال هجوم للتنظيم جنوب شرق الموصل بالعراق.

وقال المصدر فى تصريحات لقناة السومرية نيوز العراقية إن "تنظيم داعش شن مساء اليوم هجوما من عدة محاور على قضاء مخمور (55 كم جنوب شرق الموصل)"، مشيرا إلى أن "قوات البيشمركة تمكنت من صد الهجوم بعد مقتل 20 عنصرا من التنظيم وإصابة 12 آخرين".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إن "طيران التحالف الدولى ساهم فى صد الهجوم وتمكنت قوات البيشمركة من تدمير نحو خمس مركبات مفخخة يستقلها انتحاريون قبل الوصول إلى أهدافهم".

ويذكر أن مدينة الموصل تخضع لسيطرة تنظيم داعش منذ 10 يونيو 2014، إذ تعانى من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعى التنظيم إلى فرض رؤيته المتطرفة على جميع نواحى الحياة فى المدينة.
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