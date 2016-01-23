القبض على صاحبى مخبز لتصرفهم فى 44 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء بالقاهرة

ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحبى مخابز متهمان بالاستيلاء على 44 طن دقيق من أموال الدعم وبيعها بالسوق السوداء بالزيتون والشرابية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت لشرطة التموين والتجارة تفيد بقيام أصحاب مخبز بلدى بمحافظة القاهرة، اخترقوا نظام تشغيل منظومة الخبز، لإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخابز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن القبض مالكى مخبزين فى الزيتون والشرابية استوليا على 44 طن دقيق مدعم وقام بيعهما بالسوق بالسوداء وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.