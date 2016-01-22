محافظ سوهاج يوزع الهدايا على الأطفال والمرضى بمعهد الأورام

وزع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سـوهاج، يرافقه عدد من أعضاء نادى روتارى راكودى إسكندرية، عددًا من الهدايا والمساعدات على الأطفال والمرضى بمعهد الأورام فى سوهاج.

ونظم نادى روتارى راكودى ونادى روتارى سوهاج قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية روافع القصير مركز سوهاج، حيث تم الكشف وتقديم العلاج لأهالى القرية والقرى المجاورة فى مختلف التخصصات، وتم توزيع 300 بطانية وعدد 300 لحاف وعدد 200 قطعة ملابس على مرضى معهد الأورام بسوهاج، والأسر الأولى بالرعاية بقرية روافع القصير.

وأشاد المحافظ بالمبادرة والمساعدات التى يقدمها نادى الروتارى لأهالى ومواطنى سوهاج، خاصة الأسر والأولى بالرعاية، من خلال القوافل الطبية التى تقوم بالكشف المجانى، وتقديم العلاج فى جميع التخصصات.