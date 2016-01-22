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المبعوث الأممى بطرابلس يعرب عن صدمته من ذبح ثلاثة ليبيين على يد "داعش"

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المبعوث الأممى بطرابلس يعرب عن صدمته من ذبح ثلاثة ليبيين على يد "داعش" المبعوث الأممى بطرابلس يعرب عن صدمته من ذبح ثلاثة ليبيين على يد "داعش"

>أعرب المبعوث الدولى لدى ليبيا، مارتن كوبلر، عن صدمته جراء قتل ثلاثة ليبيين ذبحاً على يد تنظيم "داعش" بمدينة النوفلية شرق البلاد.

وقال المبعوث الأممى كوبلر، فى تدوينة مقتضبة، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، "الإرهاب هو عدو مشترك لليبيين".

وسبق للمبعوث الدولى أن صرح بأن الشعب الليبى يعانى بشكل هائل، مناشدًا السياسيين الليبيين الإسراع فى العملية السياسية من أجل عدم إطالة معانات الليبيين أكثر.
>وتقدم المجلس البلدى مرادة بكل أعضائه بالتعزية إلى أهالى الشهداء الذين خطفهم عناصر "داعش"، ونفذ وقتلهم فى منطقة النوفلية.

وأوضح المجلس البلدى لمدينة مرادة، عقب العملية، "أن الشباب المخطوفين لا تربطهم أى علاقة بأى تيار سياسى فى البلاد"، وأنهم كانوا متطوعين لحراسة مقر الشركة التركية التى تقوم بأعمال إنشاء الطريق الرابط بين الساحل الليبى ومدينة مرادة التى تقع جنوب العقيلة بـ 150 كيلومترًا.
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