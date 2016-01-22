محافظ المنوفية يحيل مخالفات تعاقدات المؤقتين بإدارة السادات التعليمية للنيابة

أحال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، المختصين المتسببين فى التجاوزات والمخالفات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بفحص عقود المؤقتين بالتربية والتعليم "إدارة السادات التعليمية"، إلى النيابة الإدارية بالسادات، نظراً لما تلاحظ من تجاوزات بشأن إبرام هذه العقود .

وتضمنت المخالفات تسليم العمل لبعض أخصائى المكتبات بعد مرور مدد طويلة من تاريخ التعاقد بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية، وتعيين بعض العاملين عن طريق التعاقد من غير أبناء المحافظة بالمخالفة لقرار المحافظ الأسبق لسنة 2011، ونقل وندب بعض المدرسين المتعاقدين لسد العجز بالمخالفة للكتاب الدورى الوارد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتسليم بعض المعلمين المتعاقدين، العمل على الرغم من عدم وجود مسوغات التعيين الخاصة بهم بالمخالفة للقرارات والمنشورات الوزارية بهذا الشأن .

وتعاقدت إدارة السادات مع بعض العمالة المؤقتة على الباب الأول للموازنة العامة بعد تاريخ 1/5/2012، مخالفة بذلك منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2015 وأحكام قانون 19 لسنة 2012.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن مثل هذه الممارسات إنما تعد فساداً حقيقياً وتحايلاً على القوانين، لافتاً إلى أنه لن يتوانى عن ملاحقة أوجه الفساد فى مختلف القطاعات حتى يشعر المواطن بعدالة القانون وإعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .