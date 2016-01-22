القلق النفسى مسئول عن 80% من الأمراض الخطيرة.. أبرزها الزهايمر والسمنة

يعانى الكثير من القلق النفسى والتوتر نتيجة للضغوط الحياتية اليومية، وهذا ما يؤثر على صحتنا بالسلب ويجعلنا عرضة للكثير من الأمراض، ووفقا لما ذكره الموقع الأمريكى "health" فهناك 80% من الأمراض الخطيرة التى تصل إلى حد الوفاة بسبب الضغط النفسى.

القلق النفسى يسبب السمنة

>ويقدم الموقع الأمريكى الأضرار التى تلحق بك عند الشعور بالقلق والتوتر النفسى، وأولها الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، خاصة الحلويات والدهون، حيث أشارت دراسات كثيرة عن "هرمون الكورتيزول" الذى يتم إفرازه فى أوقات التوتر إلى زيادة رغبتك فى تناول الطعام عالى السعرات الحرارية، ويعتقد العلماء أن هذا الهرمون يرتبط بمستقبلات فى الدماغ تتحكم فى نوعية الطعام الذى يحتاجه الجسم، لهذا يمكنك الاستعانة بوجبات خفيفة صحية حتى تتغلب على هذا الهرمون دون زيادة وزنك.

القلق النفسى يسبب الأرق الدائم

>التوتر والضغط النفسى يسببان تفاقم الأرق، ما يجعل الفرد لا يستطيع النوم ليلا بطريقة كافية، ويمكن التغلب عليهما بممارسة اليوجا والنشاط الرياضى قبل النوم لتستريح أعصابك وتستطيع النوم بهدوء.

القلق النفسى يسبب الصداع النصفى

>ويصيب الإجهاد والضغط النفسى عضلات الرأس بالتوتر، ما يجعلك تشعر بالصداع النصفى، ويمكن التغلب على هذه الأعراض باتباع نظام غذائى متزن ونمط حياة رياضى.

القلق النفسى يسبب الزهايمر

>الإجهاد يؤثر على هرمون "الكورتيزول" الذى ينتج عن الشعور بالتوتر، ليتدخل ويمنع الدماغ من تشكيل ذاكرتها بشكل جيد، فأثناء الإجهاد يتدخل هذا الهرمون مع الناقلات العصبية والمواد الكيميائية التى تستخدم خلايا الدماغ للتواصل مع بعضها البعض، وتجعل من الصعب أن نتذكر مباشرة الذكريات وهو المعروف باسم "الزهايمر"، وتمارين التأمل هى الحل الأمثل لهذه المشكلة.

القلق النفسى يصيبك بالسكر

>معروف أن التوتر يرفع من نسبة السكر فى الدم، ويمكن أن يصيبك بمرض السكر من النوع الثانى والحل يكمن فى الهدوء وعدم التوتر الكثير، وعند إصابتك بالسكر اتبع نظاما غذائيا صحيا لحمايتك من نتائج الإصابة بهذا المرض.