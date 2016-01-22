بالصور..مدير أمن الغربية يجتمع بالعمد والمشايخ فى قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا

عقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اجتماعًا بالعمد والمشايخ بقرى المحافظة بقاعة المؤتمرات فى المجمع الطبى بجامعة طنطا، بحضور اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، واللواء يحيى رشدى مساعد المدير للتدريب، واللواء حاتم عبد الله مساعد المدير للوحدات، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، والعقيد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا، والعقيد خالد مرزوق مأمور قسم ثان طنطا، والمقدم حسن النحراوى مفتش الأمن العام .

وشارك فى اللقاء أكثر من 500 عمدة وشيخ قرية بمراكز المحافظة، وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وقراءة الفاتحة، وقدم مساعد وزير الداخلية التهنئة للعمد والمشايخ بمناسبة عيد الشرطة.

وأكد اللقاء على تفعيل دور العمد والمشايخ فى تنفيذ الأحكام والمردود الإيجابى فى ترسيخ هيبة الدولة والتنسيق ورؤساء نقاط الشرطة ووحدات التنفيذ ومأمورى المراكز وتفعيل دور العمد والمشايخ فى التصدى لحالات البناء على الأرض الزراعية فى المهد، وتفعيل دورهم فى إزالة تلك المخالفات والإبلاغ الفورى عنها، ومصاحبة قوات تأمين الإزالة، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، حفاظًا على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تنسيقًا ومركز الشرطة بحسبان ذلك توجه عام للدولة.

والتأكيد على الدور الفاعل لعمد ومشايخ البلاد فى احتواء الخلافات فى بدايتها وقبل تفاقمها أو تصاعدها، وبما يصاحبه من تداعيات وتفعيل دور لجنة المصالحات وإنهاء الخصومات الثأرية تنسيقا ووحدات البحث ومأمورى المراكز وتحقيق التواصل الفعال مع الخفراء النظامين ومتابعتهم ميدانيًا وتوعيتهم مع مداومة المرور عليهم فى الخدمات المعينين بها، خاصة فى مداخل القرى والعزب لاسيما أوقات الاسترخاء واستنفار جهودهم فى المنظومة الأمنية وتأمين محطات والسكك الحديدية بالقرى التى تمر بها بواقع خفير لكل (500) متر لملاحظة الحالة وإحباط أى محاولات إرهابية او تخريبية وتعزيز خدمات المزلقانات والمحطات، كما أكد اللقاء أيضًا على حصر ملاك الأراضى الزراعية التى تقع بها أبراج الكهرباء والتواصل معهم بصفه دائمة، للوقوف على الحالة وسرعة الإخطار بأى ملاحظات.

وفى ختام اللقاء تم عمل قرعة علنية فى حضور الجميع من بين العمد والمشايخ الممتازين لاختيار 2 عمدة وشيخ بلد، لتكريمهم من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية فى عيد الشرطة، وتم اختيار العمدة عبد المعطى أمين عمارة عمدة قرية دقرن مركز كفر الزيات، والعمدة طلعت فؤاد بسيونى عبده عمدة قرية أميوط مركز قطور، والشيخ بسيونى عبد الحميد بسيونى شيخ قرية العامرية مركز المحلة، وفى ختام اللقاء ردد الحضور هتاف "تحيا مصر.. تحيا مصر".

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