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بالصور.. بدء احتفالية يوم فى حب مصر بالإسماعيلية

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بالصور.. بدء احتفالية يوم فى حب مصر بالإسماعيلية بالصور.. بدء احتفالية يوم فى حب مصر بالإسماعيلية
بدأت، منذ قليل، احتفالات أهالى الإسماعيلية بأعياد الشرطة و25 يناير تحت شعار "يوم فى حب "، حيث نظم أهالى الإسماعيلية الاحتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية واللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية ونواب الإسماعيلية الدكتور سامى هاشم وأحمد شعيب وعصام منسى أعضاء مجلس النواب.

وسوف تضم الاحتفالية فقرات فنية لتراث السمسمية تحكى أهم محطات وتاريخ الإسماعيلية الفنى على مدى العصور المختلفة، بالإضافة إلى كلمات للمؤرخ جلال عبده هاشم، والبطل المصرى الإسمعلاوى إسماعيل بيومى عن تاريخ الإسماعيلية وذكرى ثورة 25 يناير والشرطة.

بالإضافة إلى فقرة فنية وأدبية للمواهب الصغيرة التى تشكل أمل الإسماعيلية الثقافى فى السنوات القادمة، مع عرض تاريخى للإسماعيلية من خلال "فيلم وثائقى" يحكى عن تاريخ المحافظة وناضلها عبر التاريخ والمحطات المهمة فى تاريخ الإسماعيلية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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