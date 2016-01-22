كواعب البراهمي تهاجم " شرائع محرمة " وتخرج من " خلف الجدران " للتواجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

حوار : أسماء بركة

كواعب البراهمي محامية بالنقض وكاتبة من مواليد محافظة قنا لها عدد من المقالات والشعر بمواقع مختلة بالاضافة إلي اصدارات فردية منهم ديوان " أبجدية حب " وكتاب " شرائع محرمة " وكتاب " خلف الجدران " وستشارك بهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 47



فى البداية .. حدثينا عن سيادتكم .

كواعب أحمد محمد حسين من مواليد نجع حمادي محافظة قنا حاصلة علي ليسانس الحقوق و أعمل بالمحاماة – النقض – بالإضافة إلى كوني كاتبة التي اكتشفت موهبتها فى المرحلة الإعدادية



مين اكتشف موهبتك ؟

بالنسبة للمقال , عندما كنت اشارك برأيي علي الفيس في الأحداث وأكتب مقالات اجتماعية فشجعني أصدقاء الفيس , وكلما تكاسلت طلبوا مني الكتابة .

أما بالنسبة للشعر عندما عرضت ما اكتب علي مدرس اللغة العربية وشجعني .

وأول شئ كتبته كان عن حرب أكتوبر وكانت شعر عامي وكانت قصيده طويله نسيتها لكن فاكره منها أجزاء

شوفوا أولاد بلدي علي خط النار قاعدين

كل واحد يضرب ورجعوا الأعداء مهزومين

كتبتها تقريبًا في سنه 1977 لأن كان دايمًا يكلمونا عن حرب أكتوبر بالمدرسه وعن البطولات



هل هناك مواهب أخري لكِ غير الكتابة ؟

بالطبع ، حيث أنني كنت متميزة جدًا مع الميكرفون – لأني كنت مسئولة عن الإذاعة المدرسية , وعندي قدرة علي إدارة الحوار أو الحديث بشكل عام وقد شاركت في كثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية أيضًا



كيف تلقيتِ التشجيع ممن حولك ؟

أمي كانت ولا زالت تشجعني وتسمع لي ما أكتب و كان يشجعني مدرس اللغه العربيه بالمدرسه وكان صديق لوالدي وله الفضل . وفي المقابل توجد ناس محبطه حيث انني عرضت يوما قصة على مدرس كان من شباب الجامعة يدرسون لنا في الصيف مشروع فصول التقويه وكنت كتبت في القصه وبالحرف ( مناظر جميلة خلقتها الطبيعة بيد خالقها العظيم )

وترك كل ما في القصة وعلق لي ( دي أفكار شيوعية ) ومن ساعتها ما كتبت قصص قصيرة إلي سنتين فاتوا . رجعت اكتب علي الفيس .

ما اسم عملك الذي ستشاركين به خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 ؟

سأشارك بعملين الأول هو ديوان " أبجدية حب " يتضمن مجموعه أشعار وخواطر شعرية تتحدث عن مراحل من حياتي , ومن البيئة المحيطة بي .

أما الثاني " شرائع محرمة " هو كتاب أتناول فيه ما يحدث علي أرض الواقع , ويعد مخالفًا للشرع , والناس تعلم تعاليم الشرع ولكنها تفضل عليها العادات والتقاليد التي حرمها الشرع .

و أخيًرا " خلف الجدران " عبارة عن مجموعة قصص قصيرة واقعية تتحدث عن مشاكل وخلافات أسرية , وخلافات زوجية



تتواجدي بشكل كبير عبر موقع الفيس بوك ، هل مواقع التواصل الاجتماعى ساعدتك فى تنمية موهبتك ؟

مواقع التواصل الإجتماعي لها الفضل الأكبر إن لم يكن الوحيد حيث من خلالها عرفني القراء –ومن خلالها أنشر في المواقع والمجلات والجرائد الإلكترونية .



لمن تقرأي ؟

من القدامي مجموعة يوسف السباعي ومجموعة نجيب محفوظ ومجموعة محمد عبد الحليم عبد الله , وقرأت ليحيي حقي ويوسف أدريس وثروت أباظة وإحسان عبد القدوس وتوفيق الحكيم وعلي أحمد باكثير وأجاثا كريستي وهيشكوك وبعض القصص الرومانسية المترجمة

أما الجداد الحاليين أقرأ ليوسف زيدان وعمار علي حسن وأحلام مستغانمي

أثروا جدًا في كتاباتي خصوصًا يوسف السباعي و كثيرا ما أشعر أني إحدي بطلاته , محمد عبد الحليم عبد الله لأنه يتناول الطبقة المتوسطة

هل هناك عمل قادم تخططي له ؟

إن شاء الله فأنا أريد طبع كتاب يشمل مقالاتي وقريبًا سأنفذها.

في نهاية الحديث . ماذا تتمني ؟

ليس لسقف الأمنيات حد . لكن نفسي أحقق شهرة أحلام مستغانمي , ولكن كل في مجاله , لأن الرواية ليست مجالي و أتمني ان أي حد يقرأ لي أي حاجة يحبها .

شبكةعيونالإخبارية

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