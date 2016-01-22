أخبار السعودية اليوم.. ولى العهد يوجه بتكثيف الجهود الإغاثية للسوريين

اهتمت أخبار السعودية اليوم بتوجيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء فى سوريا، بتكثيف الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأشقاء السوريين، والاستمرار فى استقبال التبرعات النقدية، على حساب الحملة، باعتبار أن الحملة هى الجهة المخولة باستقبال التبرعات للأشقاء فى سوريا.وركزت أخبار السعودية اليوم على تصريحات وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، بأن الاعتداءات على بعثة المملكة الدبلوماسية فى إيران تأتى فى إطار السياسات العدوانية لحكومة إيران، وتدخلها المستمر فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإمعانها فى التحريض والتأجيج، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية فى المنطقة، تُعد السبب الرئيسى لحالة التأزم وعدم الاستقرار والحروب التى تشهدها منطقتنا.

وأضاف الجبير فى كلمة له أمس الخميس أمام الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامى، الذى عقد بمقر المنظمة بجدة: «إن أهمية هذا الاجتماع تَكمُن فى أن هذا الاعتداء لم يكن إلا جزءًا من سلسلة اعتداءات مستمرة تتعرض لها البعثات الدبلوماسية فى إيران، وبشكل ممنهج، منذ خمسة وثلاثين عامًا، ولم تسلم منها سفارة دول إسلامية أو أجنبية.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على انتهاء الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أمس أعمال تجديد الرخام السفلى لمقام إبراهيم عليه السلام وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي وجه مؤخرًا بتجديد الشازوان ورخام الحجر ورخام مقام إبراهيم.

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