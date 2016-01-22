أخبار اليمن اليوم.. انفجارات عنيفة بالعاصمة فى غارات لطيران التحالف

ركزت أخبار اليمن اليوم على وقوع انفجارات عنيفة بالعاصمة صنعاء، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربى على معسكرات يسيطر عليها الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح. وقالت مصادر محلية لوكالات الأنباء، إن نحو عشر غارات جوية استهدفت مخازن ألوية الصواريخ فى عطان غرب العاصمة، ومقر الأمن المركزى "القوات الخاصة" ودار الرئاسة ومعسكر النهدين جنوب العاصمة، وبحسب المصادر، فقد اندلعت انفجارات عنيفة وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من معسكر النهدين، نتيجة انفجار مخزن أسلحة.

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على المباحثات التى اجراها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافى مع وزير الخارجية الجيبوتى محمود يوسف بشأن أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، وكذا مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض وزير الخارجية المخلافى تطورات المستجدات السياسية فى اليمن وما تسببت به مليشيا الحوثى وصالح الانقلابية من انتهاكات واسعة طالت المدنيين من خلال قصفها العشوائى للأحياء السكنية وتدميرها للبنى التحتية فى مختلف المحافظات.

وأهتمت أخبار اليمن اليوم على تأكيد وزير السياحة معمر الاريانى أن جزيرة سقطرى ستكون هى الواجهة السياحية لليمن خلال الفترة القادمة.

وقال الوزير الارياني لوكالة الإنباء اليمنية "سبأ": "إن الوزارة ستعمل بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة والوزارات المعنية على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات وفتح رحلات دولية مباشرة من وإلى سقطرى ومنح التأشيرات للسائحين وتأهيل وتدريب الكادر المتخصص فى هذا الشأن".

>