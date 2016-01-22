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ضبط 200 ألف قطعة سلاح أبيض بميناء السخنة قادمة من الصين

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ضبط 200 ألف قطعة سلاح أبيض بميناء السخنة قادمة من الصين ضبط 200 ألف قطعة سلاح أبيض بميناء السخنة قادمة من الصين
تمكنت مباحث أمن الموانئ فى السويس، بالتنسيق مع إدارة الجمارك بميناء السخنة صباح اليوم، من ضبط 200 ألف قطعة سلاح أبيض عن طريق حاوية قادمة من الصين، قبل تهريبها داخل البلاد.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانى السويس، تفيد باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير جلب كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، وذلك بإخفائها داخل حاوية قادمة من الصين.

على الفور تم إخطار اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وأمروا بتدقيق أعمال التفتيش على الحاويات الواردة للميناء، وسرعة ضبط هذه الأسلحة.

وتم توسيع دائرة الاشتباه فى جميع الحاويات اليوم وقام المقدم تامر الطويل من مباحث ميناء السخنة بفرض طوق أمنى مكثف حول أحد الحاويات القادمة من الصين وعمل تفتيش دقيق لها.

وأثناء وجود الحاوية على جهاز الإكستريم الإشعاعى، وبالتفتيش المانيول عثر داخل الحاوية التى كانت تحتوى على مشمول خط أثاثات، على عشرات من الأجولة والكراتين، بفحصها تبين أنها 60 كرتونة بداخلها 200 ألف قطعة سلاح.

تم التحفظ على المضبوطات بإحدى المناطق الأمنية بموانئ السويس وإبلاغ مصلحة أمن الموانئ بالقاهرة بنجاح الحملة وضبط المتهمين، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365