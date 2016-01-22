قائد الأمن المركزى:أرواحنا فداء للوطن والاعتداء على المنشآت سيواجه بالرصاص

أكد اللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، أن الأجهزة الأمنية بالوزارة أنهت كافة استعداداتها الأمنية لتأمين جميع ربوع البلاد فى ذكرى ثورة 25 يناير، والحرص على انتشار القوات الفعال فى كل الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الأمن والأمان للمواطنين فى الشارع المصرى والتصدى الحاسم والفورى لأى محاولة من قبل عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الشغب أو العنف بالبلاد، والتصدى لمحاولاتهم لإرهاب المواطنين أو التعدى على المنشآت.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قبل ساعات قليلة من ذكرى ثورة 25 يناير، أن الأجهزة الأمنية مستعدة بالفعل لمواجهة أى محاولة لتعكير احتفالات المواطنين بكل حزم وفقًا للقانون، وارتكزت الخطة على تكثيف الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية على مدار الـ24 ساعة، لضمان عدم محاولة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى التعدى عليها.

وأشار اللواء مدحت المنشاوى، أن الأجهزة الأمنية عززت من تواجد القوات فى محيط المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفرض حرم آمن فى محيط تلك المنشآت، قائلاً "اللى هيحاول يتعدى على ممتلكات الدولة أو أقسام ومراكز الشرطة والسجون هنواجهه بالقانون.. والقانون هنا بيسمح للقوات بمواجهة مثل تلك الأعمال بإطلاق الرصاص عليه، لأننا مش هنسمح أبدًا أن اللى حصل قبل كده يحصل تانى والشعب المصرى أدرك ما كان يُحاك ضد الوطن، وإحنا عندنا استعداد نضحى بأرواحنا لحماية المواطن اللى آتمنا على حياته".