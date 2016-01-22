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قائد المنطقة الشمالية يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية البحرية

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قائد المنطقة الشمالية يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية البحرية قائد المنطقة الشمالية يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية البحرية
شهد الشيخ يوسف عبد الله صباح الناصر مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، واللواء محمد سليمان الزملوط قائد المنطقة الشمالية، اليوم، حفل تخرج الدفعة 84 طلاب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، الذى يبلغ عددها 102 خريج فى قسمى الهندسة والملاحة البحرية، ينتمون إلى خمس جنسيات " – لبنان – فلسطين – اليمن – نيجيريا".
>اليوم السابع -1 -2016

حضر الاحتفالية شو نامشان، قنصل عام الصين، والسفير حسام الدباس قنصل عام دولة فلسطين وعدد من أبناء الجاليات الأجنبية بالإسكندرية، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات الأمنية.

وأعلنت الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا أسماء الطلاب المتميزين من الخريجين فى الدفعة 84 والطالب المثالى وهو الطالب محمد مجدى عبد الكريم من مصر، وجاء فى المرتبة الثانية الطالب جلال على محمد عدوى من اليمن، بينما فى مجال الأنشطة الطلابية فاز الطالب محمد أحمد عبد الفتاح من مصر، الحائز على المركز الأول فى الانضباط، والطالب أحمد محمد محمود خضر من مصر، وفى النشاط الثقافى فاز الطالب محمد حسام الدين حسن، والنشاط الرياضى فاز الطالب إسلام سعيد والطالب مروان السيد.

وقدم إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية لمدير مؤسسة الموانئ الكويتية واللواء محمد الزمالوط قائد المنطقة الشمالية، والدكتور صديق عبد السلام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس قطاع النقل البحرى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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