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هيخيلك سمباتيك.. تعرف على فوائد الرمان للتخسيس

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هيخيلك سمباتيك.. تعرف على فوائد الرمان للتخسيس هيخيلك سمباتيك.. تعرف على فوائد الرمان للتخسيس
إنقاص الوزن مشكلة تواجه الكثيرين، لأن التخلص من والترهلات المتراكمة بالجسم فى غاية الصعوبة، إلا لمن يلتزم بنظام غذائى وحركى ورياضى معين فترة من الزمن.

فوائد الرمان


>وفى هذا السياق، أوضحت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن السمنة مشكلة العصر واكتساب الوزن بعد فقدانه سريعا أمر شائع للغاية، نظرا لتمسك البدناء بنمط الحياة غير الصحى حتى بعد خسارتهم لبعض الوزن، ولذا فإن اتباع حمية جيدة ومناسبة وتناول الطعام قليل السعرات والخالى من الدهون بشكل منتظم يساعد فى الحفاظ على الرشاقة، مؤكدة أن من أهم هذه المأكولات فاكهة الرمان.

وتابعت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، الرمان بشكل خاص يحوى الكثير من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للجسم وبنائه، حيث به نسبة من السكريات والبروتينات، وكمية كبيرة من الألياف الهامة للشعور بالشبع والامتلاء، وكثير من فيتامينات AوBوC بجانب البوتاسيوم والحديد والمنجنيز.

فوائد الرمان فى إنقاص الوزن


>وأشارت الدكتورة صفاء عمر إلى أنه من أبرز فوائد الرمان هو قدرته على إنقاص الوزن والتخلص من الشحوم تدريجيًا، خاصة فى منطقه فقد أثبتت الكثير من الدراسات مؤخرًا أن تناول الرمان بصورة يومية "حوالى ثمرة" يساعد على التخلص من الخلايا الدهنية الموجودة والمتراكمة فى البطن والخصر وحول الوسط، كما يساعد على الحرق والشعور بالشبع.

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مصر 365

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