الإسكان تطرح تنفيذ 21 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بأكتوبر

كشف المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، عن أنه سيتم تنفيذ 21 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف المهندس كمال فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه جار تنفيذ 6 آلاف وحدة سكنية من خلال شركات المقاولات.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم طرح تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية أخرى على شركات المقاولات خلال أيام للبدء فى التنفيذ، لافتا إلى أن المدة المحددة للتنفيذ لا تتجاوز العام.

وأشار المهندس كمال فهمى إلى أن وزارة الإسكان تسعى لتنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية فى المدن التى تشهد إقبالا كبيرا خاصة مدينة 6 أكتوبر، لتلبية احتياجات كل المواطنين.