ضبط راكب هندى بمطار القاهرة حاول تهريب 75 ألف دولار إلى الدوحة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب هندى حاول تهريب 75 ألف دولار إلى الدوحة بما يخالف قوانين النقد الأجنبى التى تسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها فقط من العملات الأخرى.

وأفاد مصدر بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى الدوحة اشتبه رجال التأمين فى الراكب الهندى وبتفتيش حقائبه عثر بحوزته على 75 الف دولار، حيث تم ضبطه وأمر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

>



>