حبس 5 إخوانيين لاتهامهم بالتظاهر وتكدير الأمن بالوراق

أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار مصطفى توفيق بحبس 5 من عناصر جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين أثناء مشاركتهم فى مظاهرة نظمها عناصر الإخوان بالمخالفة للقانون والدستور، ووجهت لهم تهمة التحريض على العنف والعمل على تكدير الأمن والسلم العام.

وأنكر المتهمون فى التحقيقات الاتهامات الموجهة إليهم، ونفوا مشاركتهم فى مظاهرات الجماعة، إلا أن تحريات جهاز الأمن الوطنى أثبتت التهم الموجهة إليهم، وعليه صدر قرار النيابة بحبسهم.