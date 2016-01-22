نفوق 4 آلاف كتوكوت فى حريق مزرعة دواجن بالمنيا

شب اليوم الجمعة، حريق فى مزرعة دواجن فى مركز ملوى بمحافظة المنيا، مما أدى إلى نفوق نحو 4 آلاف كتكوت.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطار من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوى بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية تونة الجبل.

وانتقلت على الفور، سيارت الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوبه بمزرعة دواجن على مساحة 3 قراريط ملك "سالم. م. س" 60 سنة فلاح، ومؤجرة لـ"محمود م" 23 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية.

وأسفر الحريق عن نفوق 4 آلاف كتكوت، وبسؤال مستأجر المزرعة اتهم عامل بالتسبب فى الحريق، لوجود خلافات مالية بينهما، وبمواجهة العامل أنكر ما نسب إليه، وعلل الاتهام لذات السبب، وأقر بأنه لدى قيامه بتركيب أسطوانة بوتاجاز حدث تسريب غاز أدى لاشتعال النيران بالمزرعة، ولم يتهم أحد بذلك.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائى، وجارى التحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 629 لسنة 2016 إدارى مركز ملوى.