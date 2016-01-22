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إصابة ضابط فى تبادل إطلاق نار أثناء ضبط عناصر إخوانية بقرية مرسى بالشرقية

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إصابة ضابط فى تبادل إطلاق نار أثناء ضبط عناصر إخوانية بقرية مرسى بالشرقية إصابة ضابط فى تبادل إطلاق نار أثناء ضبط عناصر إخوانية بقرية مرسى بالشرقية
أصيب ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية بطلق خرطوش بالوجه، اليوم الجمعة، فى مواجهة مع عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، أثناء محاولة القبض عليهم بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسى.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة "محمد.ال. م" 26 سنة، ضابط بمديرية أمن الشرقية بطلق خرطوش بالوجه أثناء مواجهة مع عناصر بقرية العدوة للقبض على المحرضين على التظاهر يوم 25 يناير، تم نقل الضابط المصاب لمستشفى الرمد بمدينة الزقازيق، وتحرير محضر بالواقعة.


>- "الإخوان" يهددون بإقامة الحد على كل من يقف أمامهم يوم 25 يناير

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