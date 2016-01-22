فصائل فلسطينية بلبنان تعتصم أمام مقر الأونروا احتجاجا على تقليص خدماتها

>نفذت الفصائل والحركات الشعبية الشبابية والاتحادات الفلسطينية فى لبنان، اعتصاما أمام المقر الرئيسى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان "الأونروا" فى بيروت، وذلك احتجاجا على تخفيض خدمات الوكالة.

وأكد ممثلو الفصائل أن الخدمات التى تقدمها الأونروا هى حق من حقوق الشعب الفلسطينى وليست منة من أحد، وقال عضو المكتب السياسى للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين على فيصل باسم منظمة التحرير الفلسطينية، إن الخدمات المقدمة للشعب الفلسطينى هى حق ثابت من حقوقه وليست منة من هذه الدولة أو تلك.

>وأضاف أن "أية مساعى من قبل الأونروا والدول المانحة بتخفيض الخدمات فلا يمكن قبولها من قبل اللاجئين وممثيلهم الذين يرفضون سياسات الابتزاز والضغط عليهم لتقديم تنازلات سياسية نزولا عند الإملاءات الأمريكية المنحازة بشكل كامل إلى جانب العدوان الاسرائيلي".

وتابع قائلا:"إن تحركاتنا وفعالياتنا متواصلة ومستمرة فى كل المناطق والتجمعات الفلسطينية وصولا إلى الاعتصام المفتوح، وستشهد تصعيدا تدريجيا خلال المرحلة المقبلة حتى استجابة الاونروا لمطالب الشعب الفلسطينى بإلغاء جميع الإجراءات التى اتخذتها بتخفيض الخدمات، والمطلوب اليوم العمل على زيادة الموازنة العامة وتحسين مستوى الخدمات التى تقدمها بما ينسجم والاحتياجات المتزايدة للاجئين خصوصا فى ظل الحرمان من كل الحقوق الإنسانية".

وأكد التمسك بالاونروا لما تمثله من التزام دولى سياسى وأخلاقى من قبل المجتمع الدولى بمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وبمسئوليته عن كل الآثار المستمرة حتى اليوم".

>وقدمت مذكرة باسم المعتصمين إلى المفوض العام للأونروا دعت إلى "زيادة الموازنة وتحسين الخدمات"، محذرة الأونروا من "مغبة الاستمرار فى إجراءاتها بتخفيض الخدمات".

وفى بعلبك بشمال شرق لبنان.. نفذت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية، اعتصاما أمام مكتب الأونروا فى مخيم الجليل فى بعلبك، احتجاجا على تقليص التقديمات والخدمات للاجئين الفلسطينيين، مطالبين "بالتراجع عن القرارات الجائرة".

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