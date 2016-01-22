انفراد.. ضبط 500 ريموت لتفجير السيارات المفخخة والقنابل بشقة "إرهابيى الهرم"

ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور العثور على 500 ريموت كنترول تستخدم فى تفجير السيارات المفخخة والقنابل داخل شقة إرهابى الهرم، والذى وقع بداخلها انفجار أدى الي وفاة 9 وإصابة 15 من أفراد الشرطة والمدنيين.>وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، واللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد إبراهيم حسين وكيل المفرقعات، ان كمية الريموت كنترول التى تم العثور عليها في موقع الحادث، تستخدم فى التفجير عن بعد، وأنها موصلة بدوائر كهربائية يتم تثبيتها على القنابل والعبوات التى تحدث بها التفجير.>ودلت التحريات على أن كمية "الريموت" المضبوطة مستوردة من الخارج، وتم العثور عليها داخل الشقة، موجودة فى حقيبة بيضاء، وأن تلك العناصر الإرهابية كانت تنوى استخدامها فى ذكرى ثورة 25 يناير، والقيام بأعمال إرهابية تستهدف التمركزات والكمائن الأمنية فى منطقة شارع الهرم والمريوطية وفيصل ونقاط المرور على الطريق الدائرى.

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