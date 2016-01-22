وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لفرع جامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر

وضع الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، ظهر اليوم الجمعة، حجر الأساس لفرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة البحر الأحمر، برفقته الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة.

وقال الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية بالغردقة، فى تصريحات صحفية، إن فرع جامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر، يعتبر نواة لإنشاء جامعة مستقلة بمحافظة البحر الأحمر، وسيتم إنشاء 5 كليات بفرع الجامعة بالبحر الأحمر، هى كلية سياحة وفنادق ولغات وترجمة كمرحلة أولى، وبعد ذلك إنشاء كلية علوم بحار وهندسة بترول كمرحلة ثانية، على مساحة 500 فدان.

وأشار "عبد الستار" إلى أن افتتاح هذه الكليات يتماشى مع طبيعة المحافظة من تخريج شباب مدربين للعمل بالسياحة والبترول.



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