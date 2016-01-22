بالصور.. راكب يحاول تهريب مصل طبى بيطرى داخل لفائف من الفطير بالمطار

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط راكب مصري قبل سفره إلى دبى علی رحلة مصر للطيران وبحوزته كميه من مصل طبى بيطرى خاص بعلاج مرض الجديرى للجمال.

اشتبهت الخدمة المعينه فى حقائب الراكب لوجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها تبين أن الراكب قام بإخفاء الأمبولات الخاصة بالعقار الطبى وعددهم "372" أمبول داخل لفائف من الفطير.

تم إبلاغ الحجر البيطرى بالميناء وبفحص الامبولات بمعرفة أحد الأطباء المتخصصين أشار أن المضبوطات يلزم لسفرها الحصول على موافقة الهيئة للخدمات البيطرية، وقد تنازل الراكب عن المضبوطات لصالح الحجر البيطرى بالمطار مقابل عدم تحرير محضر ضدة وتم إلغاء سفر الراكب وغادر المطار.



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