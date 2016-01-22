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بالصور.. راكب يحاول تهريب مصل طبى بيطرى داخل لفائف من الفطير بالمطار

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بالصور.. راكب يحاول تهريب مصل طبى بيطرى داخل لفائف من الفطير بالمطار بالصور.. راكب يحاول تهريب مصل طبى بيطرى داخل لفائف من الفطير بالمطار
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط راكب مصري قبل سفره إلى دبى علی رحلة للطيران وبحوزته كميه من مصل طبى بيطرى خاص بعلاج مرض الجديرى للجمال.

اليوم السابع -1 -2016

اشتبهت الخدمة المعينه فى حقائب الراكب لوجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها تبين أن الراكب قام بإخفاء الأمبولات الخاصة بالعقار الطبى وعددهم "372" أمبول داخل لفائف من الفطير.

اليوم السابع -1 -2016

تم إبلاغ الحجر البيطرى بالميناء وبفحص الامبولات بمعرفة أحد الأطباء المتخصصين أشار أن المضبوطات يلزم لسفرها الحصول على موافقة الهيئة للخدمات البيطرية، وقد تنازل الراكب عن المضبوطات لصالح الحجر البيطرى بالمطار مقابل عدم تحرير محضر ضدة وتم إلغاء سفر الراكب وغادر المطار.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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