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الحكومة: مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى موعدها دون تأخير

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الحكومة: مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى موعدها دون تأخير الحكومة: مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى موعدها دون تأخير
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه لا صحة لما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن تأخير مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة كنتيجة لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.

وأكد المتحدث الرسمى اليوم، الجمعة، أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير الجارى وفبراير القادم سيتم صرفها فى موعدها دون تأخير.

وشدد على أن تلك الشائعات لا يمكن ان تؤثر على التزام الدولة بحقوق المواطنين، كما لن تثنيها عن المضى فى خططها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإجراء اإصلاح الاجتماعى والاقتصادى الشامل بما يعود بثماره على كافة المواطنين.

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مصر 365

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