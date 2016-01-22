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تموين سوهاج تضبط 21 قضية بينها مصنع يستخدم سلع غذائية مجهولة

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تموين سوهاج تضبط 21 قضية بينها مصنع يستخدم سلع غذائية مجهولة تموين سوهاج تضبط 21 قضية بينها مصنع يستخدم سلع غذائية مجهولة
شنت مباحث بمديرية أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة أشرف عليها اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين وأسفرت الحملة عن ضبط 21 قضية تموينية.

وتم ضبط "ع . ح . ع " 42 سنة مدير مصنع لإنتاج الصناعات الغذائية ويقيم دائرة مركز دار السلام لحيازته وعرض ‏سلع غذائية مجهولة المصدر، تستخدم في عملية التصنيع، وتم ضبط "75" لتر زيت طعام ،و "25" كجم مكسبات ‏طعم ،و " 2 " كجم ألوان صناعية ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 32 جنح قسم الكوثر لسنة 2016.

‏وتم ضبط محمود . م . ع . م " 44 سنة صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم ، ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته سلع غذائية مجهولة ‏المصدر وغير صالحه للإستهلاك الآدمي ، وتم ضبط "15" كجم لحوم ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 279 جنح مركز ‏أخميم لسنة 2016 ‏،وضبط نادرة . ح . م " 48 سنة صاحبة مخبز بلدي وتقيم دائرة مركز أخميم لقيامها بالتصرف في عدد " 300 " كجم ‏دقيق من حصة المخبز – تحرر عن ذلك المحضر رقم 985 جنح مركز أخميم لسنة 2016 ‏،وضبط أيمن . ع . ه . " 35 سنة صاحب سوبر ماركت ، ويقيم دائرة مركز أخميم بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر ، ‏تحرر عن ذلك المحضر رقم 277 جنح مركز أخميم لسن 2016.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و3" قضية عدم حمل شهادة صحية، قضية عدم الالتزام بمواعيد تشغيل المخبز، وقضية عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز ، قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وقضية إنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات .‏

ومن جانبه أوضح مدير أمن سوهاج أن الحملات التموينية تأتى في‏ إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى رقابة ‏على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر .

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مصر 365

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