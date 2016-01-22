محافظ الأقصر: نظمنا زيارة الرئيس الصينى بصورة تليق بمصر أمام العالم

صرح محمد بدر محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أن الأقصر نجحت بصورة كبيرة في خروج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الصيني "شي جين بينج"، بشكل يليق بمصر أمام العالم، وذلك في إطار افتتاح فعاليات العام الثقافي المصري – الصيني 2016، مؤكداً أنها ستكون لها مردود كبير للغاية في القطاع السياحي والدعم الحكومي مستقبلاً.

وأضاف محافظ الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نجاح الزيارة وفعاليات افتتاح العام الثقافي، وكذلك نجاح جولة الرئيس الصيني بمعابد ومقابر الأقصر، يثبت أن الأمن المصري قام بدوره بأعلى مستويات الحرفية الأمنية، وذلك الأمر شرف كبير للأقصر ومصر أمام العالم أجمع.

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