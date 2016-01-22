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نقل المساجين من الأقسام والمراكز بالغربية للسجون العمومية قبل ذكرى الثورة

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نقل المساجين من الأقسام والمراكز بالغربية للسجون العمومية قبل ذكرى الثورة نقل المساجين من الأقسام والمراكز بالغربية للسجون العمومية قبل ذكرى الثورة
بدأت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية فى نقل المساجين من المراكز وأقسام الشرطة إلى السجون العمومية بعد إجراء الكشف الطبى عليهم وإعداد تقارير طبية لهم تحسبا لوقوع أعمال عنف وشغب من جانب العناصر الإجرامية فى ذكرى ثورة 25 يناير.

ورفعت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية حالة الطوارئ فى كافة القطاعات قبل 48 ساعة من ذكرى ثورة 25 يناير لتأمين المنشآت الحيوية والمراكز والأقسام وشركات المياه والكهرباء والقناطر وشركات البترول خشية حدوث أى تداعيات عنف فى ذكرى الثورة.

كما تم فرض حواجز أمنية حول الأقسام والمراكز ومنع الإجازات بين الضباط والأفراد ووضع أقوال أمنية أمام كل منشأة شرطية للتعامل الفورى مع أى أعمال شغب ووضع خدمات مسلحة بأسلحة ثقيلة أعلى كل قسم ومركز للتعامل مع المخربين.
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مصر 365