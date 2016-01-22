بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بنجاح زيارة الرئيس الصينى لمصر

نظم متظاهرو القائد ابراهيم، وقفة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية اليوم، عقب صلاة الجمعة، وذلك للاحتفال بزيارة الرئيس للصينى إلى مصر ورفعوا صورا الرئيس عبد الفتاح السيسى يصافح الرئيس الصينى، وكذلك لإدانة العملية الإرهابية التى وقعت أمس بالهرم، وللتأكيد على عدم ترك الميدان للإخوان فى إحياء ذكرى ثورة 25 يناير .

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "ذكرى ثورة 25 يناير، نطالب باستقرار مصر، مؤيدين لخارطة الطريق ولجيش مصر العظيم، وللأمن والأمان وانتشار الأمن فى الشوارع، والرحمة لشهداء الجيش والشرطة والشعب"، كما رفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المتظاهرون على ضرورة وحدة الشعب المصرى لمواجهة الصعاب والمخاطر والمؤمرات التى تحاك ضد الوطن، وعلى ضرورة العمل فى الفترة القادمة للبناء والتنمية.

كما أعلنوا عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، للحرب ضد الإرهاب، مرددين هتافات "تحيا مصر" و"لا للإرهاب"، و"يا عشماوى شد حبالك الخرفان كلها جيالك"، و"ارفع كل علامة النصر".

وأكد محمد عبد المقصود الشهير بمحمد عظيمة، بأن متظاهرى القائد إبراهيم لن يتركوا الميدان للإخوان فى زكرى الثورة، وأنهم سيتواجدون بالميدان لحمايته من الإخوان بداية من 24 يناير .



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