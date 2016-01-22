طائرة روسية تلقى مساعدات لبلدات شيعية فى ريف حلب شمال سورية

>اكد نشطاء سوريون اليوم الجمعة "ان طائرة شحن روسية القت صباح اليوم الجمعة مظلات يتوقع أنها تحوى مواد إغاثية، على بلدتى نبل والزهراء الشيعيتين المحاصرتين من جبهة النصرة المتشددة".

وقال محمد حسن الحلبى احد النشطاء فى ريف حلب الشمالى لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "3 طائرات حربية روسية رافقت طائرة الشحن، أثناء إلقاء المظلات على البلدتين، اللتين يقطنهما موالون لنظام (الرئيس بشار) الأسد، وجرى التأكد من الاهالى هناك ان المظلات حملت مواد اغاثية".

وكانت طائرات الحكومة السوية تلقي، سابقا، مظلات تحوى أغذية وذخائر كل مدة على البلدتين، اللتين كان يصلهما مواد غذائية ايضاً عبر طريق مفتوح يربطهما بمدينة عفرين، الواقعة تحت سيطرة وحدات كردية مقاتلة.

ومن جهة أخرى، أعادت جبهة النصرة المتشددة يوم الثلاثاء الماضى "نشر قواتها وحواجزها داخل مدينة حلب شمال سورية، بعد انسحاب معظم مقاتليها من المدينة منذ بدء الاشتباكات مع تنظيم داعش بداية عام العام 2014".

وقال عدد من الاهالى تواصلت معهم وكالة (د.ب.أ) إن "جبهة النصرة استولت على عدة مستودعات فى حيى طريق الباب شرق حلب، وان حى الفردوس جنوب غرب حلب، اعترض سكانه على تواجد جبهة النصرة فى الحي، لان وجود النصرة سيجلب القصف الجوى من طيران النظام و الطيران الروسي".

و اضاف الاهالى هناك ان "النصرة هددت على اثر ذلك المعترضين على تواجدها بالاعتقال، وسيطرت على المستودعات داخل الحى بالقوة، دون تسجيل أية ردة فعل من فصائل الجيش الحر التى كانت تسيطر على الحى سابقا".