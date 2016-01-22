السن له أحكامه.. توقف المسنين عن قيادة السيارات يصيبهم بالاكتئاب

إذا كنت وصلت لسن الشيخوخة وقررت التوقف عن قيادة السيارة، فيجب أن تجد بدائل للحركة، حيث أظهرت الدراسات أن توقف كبار السن عن قيادة السيارة يؤثر سلبيا على صحتهم.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن توقف كبار السن عن قيادة السيارة، من الممكن أن تعرضهم للإصابة بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، وخاصة الاكتئاب.

وقال كبير معدى الدراسة "Guohua LI"، فى دراسة تم نشرها بمجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، إن قيادة السيارة بالنسبة لكثير من كبار السن مفيدة لحياتهم اليومية، مما تعد مؤشرا على ضبط النفس والحرية الشخصية والاستقلال، لكن مع الأسف قرار التوقف عن القيادة أثناء عملية الشيخوخة نتيجة للتدهور الإدراكى والوظائف الجسدية.

وحسبما جاء فى التقرير، أن تراجع الصحة هو السبب الرئيسى لتوقف كبار السن عن القيادة، لكن وجد أن عندما يتوقفون عن قيادة السيارة هذا يؤثر سلبيا على صحتهم.

وعندما يحين الوقت المقرر لتوقف كبار السن عن قيادة السيارة، من المهم الأخذ فى عين الاعتبار المشاكل الصحية التى يتعرضون لها عند التوقف عن القيادة، ومن الضرورى وضع خطط شخصية بديلة للحفاظ على القدرة الحركية.