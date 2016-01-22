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القبض على 16 شخصا بحوزتهم 19 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

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القبض على 16 شخصا بحوزتهم 19 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط القبض على 16 شخصا بحوزتهم 19 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط
تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط 16 شخصا بحوزتهم 19 قطعة سلاح نارى غير مرخصة فى حملة أمنية شنتها وحدات المباحث بمختلف مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة وحائزيها.

وقد تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 بنادق آلية و7 بنادق خرطوش و8 فرد خرطوش وطبنجة عيار 9 مم ماركة إيكول جاكال تركي الصنع، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.
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