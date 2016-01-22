أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ننشر صورة ضابط المفرقعات شهيد انفجار الهرم الإرهابى

Google+ Print
ننشر صورة ضابط المفرقعات شهيد انفجار الهرم الإرهابى ننشر صورة ضابط المفرقعات شهيد انفجار الهرم الإرهابى
حصل "اليوم السابع" على صورة النقيب عمرو عبد الخالق ضابط المفرقعات بمديرية أمن الجيزة الذى استشهد فى حادث انفجار شقة بمنطقة الهرم مساء أمس الخميس، والذى أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة ومدنيين ومقتل 2 من الإرهابيين.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم نقل الشهيد إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة فى محاولة لإسعافه إلا أن حالته تدهورت وفارق الحياه.

إيداع ضابط وأمين شرطة من مصابى تفجير الهرم العناية المركزة بمستشفى العجوزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365