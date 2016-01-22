ننشر صورة ضابط المفرقعات شهيد انفجار الهرم الإرهابى

حصل "اليوم السابع" على صورة النقيب عمرو عبد الخالق ضابط المفرقعات بمديرية أمن الجيزة الذى استشهد فى حادث انفجار شقة بمنطقة الهرم مساء أمس الخميس، والذى أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة ومدنيين ومقتل 2 من الإرهابيين.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم نقل الشهيد إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة فى محاولة لإسعافه إلا أن حالته تدهورت وفارق الحياه.

إيداع ضابط وأمين شرطة من مصابى تفجير الهرم العناية المركزة بمستشفى العجوزة

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