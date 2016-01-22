إسرائيل تفتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا لإدخال وقود لغزة

>فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق قطاع غزة بشكل استثنائى صباح اليوم الجمعة لضخ محروقات إلى القطاع.

وقال سمير حمادة عضو مجلس إدارة شركات الوقود والغاز فى غزة - فى تصريح صحفى اليوم - إنه تم ضخ عبر معبر كرم أبو سالم التجارى قرابة 120 طن غاز طهى و200 ألف لتر سولار لمحطة توليد كهرباء غزة.

ويعانى قطاع غزة من أزمة فى غاز الطهى نتيجة إدخال كميات لا تلبى احتياجات سكانه البالغ عددهم نحو مليونى نسمة، وبدأت محطات التعبئة منذ يناير الحالى بتعبئة اسطوانات الغاز 6 كيلوجرامات بدلا من الـ 12 كيلو بسبب الأزمة، كما تعصف أزمة كهرباء طاحنة بالقطاع منذ قيام الجيش الإسرائيلى بقصف محطة الكهرباء الوحيدة فى العام 2006.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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