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محافظ المنوفية: غلق عدد من الصيدليات المخالفة بمراكز المحافظة

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محافظ المنوفية: غلق عدد من الصيدليات المخالفة بمراكز المحافظة محافظ المنوفية: غلق عدد من الصيدليات المخالفة بمراكز المحافظة
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قرارا بغلق إدارى لمدة شهر لصيدلية "أ.و" بمدينة منوف شارع الجمهورية بعد مرور التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، وتبين ممارسة هذه الصيدلية عملها دون وجود المدير المسئول، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

ووافق عبد الباسط على غلق إداري لعدة صيدليات بمدينة قويسنا وهي صيدلية الدكتورة "أ. س. ل" ببقسا والدكتورة "هـ.ف.ع" بميت العز وصيدلية "ح.ك" بقويسنا وصيدلية الدكتور "خ.ف" بكفر ابشيش والدكتور "أ.هـ.ج" بعرب الرمل، وذلك بعد مرور التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وتبين ممارسة هذه الصيدليات عملها دون وجود المدير المسئول وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار السياسة العامة للدولة لضبط سوق الدواء المصري، حفاظا على صحة المريض ومنع حيازة وبيع الأدوية المغشوشة والمهربة وتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية.

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مصر 365