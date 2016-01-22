إيداع ضابط وأمين شرطة من مصابى تفجير الهرم العناية المركزة بمستشفى العجوزة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن مستشفى الشرطة بالعجوزة استقبل عدداً من ضحايا حادث الانفجار الإرهابى بالهرم، والذى أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمدنيين وإصابة آخرين.

وقال المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم إيداع أحمد رفاعى ضابط، ومبارك جمال مبارك أمين شرطة، غرفة العناية المركزة، كما استقبل المستشفى عددا من المصابين، منهم 5 ضباط و3 أمناء شرطة، و3 مجندين وسيدة حامل، بالإضافة إلى استقبال جثامين 7 من رجال الشرطة والمدنيين

وأضاف المصدر، أن الإصابات عبارة عن سحجات بالوجه وفروة الرأس وجروح قطعية، بالإضافة إلى إصابة ضابط بحروق بالوجه وإصابة عدد من المجندين بخرم بطبلة الأذن.

وأشرف الدكتور العقيد محمود البغدادى، رئيس الأقسام الداخلية بمستشفى الشرطة، على متابعة وعلاج المصابين، كما انتقل عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة على رأسهم اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث إلى المستشفى للاطمئنان على صحة المصابين.

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