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دراسة: ممارسة رياضة قوية على فترات قصيرة تقى من الإصابة بالسكر

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دراسة: ممارسة رياضة قوية على فترات قصيرة تقى من الإصابة بالسكر دراسة: ممارسة رياضة قوية على فترات قصيرة تقى من الإصابة بالسكر
كشفت دراسة حديثة عن أن ممارسة تدريبات رياضية قوية على فترات قصيرة هى الوسيلة الأكثر واقعية لمنع أو تأخير الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وأكدت الدراسة أن ممارسة الرياضة هى الوسيلة الأكثر فعالية أيضا لفقدان الوزن بطريقة سريعة.

وأجرت جامعة ليستر والمعهد الوطنى للبحوث الصحية دراسة عن النظام الغذائى وأسلوب الحياة والنشاط البدنى وتأثير ذلك على فقدان الوزن والإصابة بمرض السكر "النوع الثانى".

ووجدت الدراسة أن ممارسة قوية على فترات قصيرة فى "تتابع سريع" أكثر "فعالية" مقارنة مع ممارسة أشكال أطول من التمرين فيما يتعلق بمساعدة الجسد على استخدام وتخزين السكر فى الدم.

ويرتبط 80% من حالات الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر بالأشخاص الذين يعانون من زيادة فى الوزن.

ويعتبر النظام الغذائى الصحى والتدريبات الرياضية أمرا أساسيا فى علاج الحالتين.

وتؤكد الدراسة أن أفضل طريقة للتخلص من الوزن هو ممارسة الرياضة المعتدلة إلى القوية لمدة 200 إلى 300 دقيقة أسبوعيا لتقليل الوزن على المدن الطويل.

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مصر 365

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