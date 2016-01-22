سيلين ديون وزوجها.. "اعظم قصة حب في التاريخ"

وفاة زوج النجمة العالمية سيلين ديون أثار ضجة كبيرة ليس لشهرتها الواسعة عالمياً فقط، انما بسبب قصة الحب التي جمعتهما على مدى سنوات طويلة، واصبحت حديث وسائل الإعلام كافة.

René Angélil الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تابع قبل رحيله كافة تحضيرات جنازته ليخفف العبء عن شريكة حياته، كما اوصى زوجته التي تصغره بـ 27 عاماً ان تتابع كافة نشاطاتها الفنية وتغني لأجله كما كانت تفعل في السابق.

المنتج David Foster الذي تربطه علاقة قوية بالنجمة سيلين ديون وزوجها الراحل منذ العام 1989، تحدث في هذا الخصوص لصحيفة people الأمريكية، وألقى الضوء على بعض جوانب حياتهما الخاصة.

قال Foster ان ديون كانت في سن الـ 12 حين تعرفت الى Angélil، وهو الذي كان يرشدها ويسدي اليها النصائح في مختلف الأمور وجوانب الحياة، وعندما بلغت سن الـ 19، تحولت علاقتهما الى قصة حب رومنسية،وبقيت هذه العلاقة سرية لعدة سنوات.

وأكد David ان الثقة المتبادلة بينهما كانت "عمياء"، كما ان فارق العمر لم يشكل اي عائق بينهما، بل على العكس تماماً، فقد كانا متفاهمين على كل شيء.

ووصف David Foster علاقة سيلين ديون و René Angélil بانها "اعظم قصة حب في التاريخ".

ستقام مراسم جنازة الراحل يوم غد الجمعة 22 يناير، في نفس الكنيسة التي شهدت على زواجهما منذ 21 عاماً.

يشار إلى أن مرض السرطان أفجع النجمة الكندية مرتين في اسبوع واحد، فبعد خسارة زوجها ورفيق دربها بيومين فقط، توفي شقيقها Daniel بعد صراع مع المرض.

Celine Dion تغيب عن جمهورها حداداً على رفيق دربها