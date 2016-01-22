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بالصور.. حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن الهجوم على مطعم بشاطىء فى مقديشيو

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بالصور.. حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن الهجوم على مطعم بشاطىء فى مقديشيو بالصور.. حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن الهجوم على مطعم بشاطىء فى مقديشيو

أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسئوليتها عن الهجوم على مطعم على شاطىء العاصمة مقديشو الخميس اسفر عن سقوط 19 قتيلا وتبنته حركة الشباب الإرهابية.

و قالت الحركة إن أعضاءها فجروا سيارتين ملغومتين عند مطعم (بيتش فيو) على شاطئ ليدو فى مقديشو وخاضوا معركة استمرت لساعات? ?بالأسلحة النارية مع القوات الحكومية التى حاولت التصدى لهم.

وقالت الشرطة إن متشددى حركة الشباب فجروا السيارة الملغومة الأولى بعد الغروب. ثم وقع انفجار ضخم ثان قال شهود إن دويه سمع فى أنحاء وسط المدينة بعد ذلك بساعة تقريبا حين حاصر جنود القوات الحكومية المطعم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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