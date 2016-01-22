استشيرى الطبيب.. الأدوية الخافضة للحرارة تصيب طفلك بالفشل الكلوى

كثير من السيدات يقدمن لأطفالهن أدوية مثل خافض الحرارة أو المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، وهن لا يعرفن حجم الأضرار الصحية التى تصيب فلذات أكبادهن ومنها أمراض الكلى.

وفى ذلك يقول الدكتور محمد وهبى أستاذ الباطنة والكلى بكلية الطب جامعة المنصورة: يساهم إعطاء الطفل خافض حرارة دون استشارة الطبيب يساهم فى ارتفاع درجة حرارته أحيانا مع تعرضه لأضرار صحية خطيرة منها لفشل الكلوى.

وتابع د. محمد: تحوى معظم الأدوية الخافضة للحرارة مادة lbuprofen، وحامض diclofenic sodium اللذين يدخلان ضمن المكونات الأساسية للمسكنات وخوافض الحرارة للكبار ولهما تأثير مباشر على صحة الكلى وزيادة فرص الإصابة بالفشل الكلوى".

ونصح أستاذ الباطنة والكلى الأمهات باستشارة الطبيب قبل إعطاء الطفل أدوية خافضة للحرارة أو أى أدوية لتجنب تعرضه لأضرار صحية مثل الفشل الكلوى.

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