النقل: تذكرة القطار المكهرب تتراوح بين 8 و10 جنيهات وتوقيع عقده خلال أسبوع

كشف الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أن سعر تذكرة القطار المكهرب السلام/ العاشر من رمضان سيتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات، لافتا إلى أنه يتوقع توقيع عقده النهائى مع شركة أفيك الصينية خلال أسبوع، بعد حسم النقاط الخلافية، التى تم تأجيل توقيع العقد خلال زيارة الرئيس الصينى للقاهرة بسببها.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة كانت تطالب فى مفاوضاتها النهائية بإشراك هيئة السكة الحديد فى تنفيذ وتشغيل هذا المشروع، ووافقت الشركة الصينية أخيرا على هذه النقطة، لكن تبقى نقطة شروط القرض الميسر المقدم من بنك أكزيم الصينى بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل المشروع، وكذلك فترة سماح.

وقال وزير النقل إنه تم تحديد فترة السماح للقرض الممول للمشروع فى المفاوضات السابقة بـ5 سنوات لكنه يطالب أن تصل إلى 8 سنوات، كما تم تحديد فترة تسديد القرض خلال 15 عاما، إلا أنه يطالب أن تصل فترة السداد إلى 20 عاما، مشيرا إلى أن هذا القطار سيربط العاصمة الإدارية الجديدة وسيمتد بطول 170 كم وعدد 14 محطة.

- وزير النقل: أجلنا توقيع عقد القطار المكهرب مع الصين من أجل مصلحة البلد