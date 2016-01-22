أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النقل: تذكرة القطار المكهرب تتراوح بين 8 و10 جنيهات وتوقيع عقده خلال أسبوع

Google+ Print
النقل: تذكرة القطار المكهرب تتراوح بين 8 و10 جنيهات وتوقيع عقده خلال أسبوع النقل: تذكرة القطار المكهرب تتراوح بين 8 و10 جنيهات وتوقيع عقده خلال أسبوع
كشف الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أن سعر تذكرة القطار المكهرب السلام/ العاشر من رمضان سيتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات، لافتا إلى أنه يتوقع توقيع عقده النهائى مع شركة أفيك الصينية خلال أسبوع، بعد حسم النقاط الخلافية، التى تم تأجيل توقيع العقد خلال زيارة الرئيس الصينى للقاهرة بسببها.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة كانت تطالب فى مفاوضاتها النهائية بإشراك هيئة السكة الحديد فى تنفيذ وتشغيل هذا المشروع، ووافقت الشركة الصينية أخيرا على هذه النقطة، لكن تبقى نقطة شروط القرض الميسر المقدم من بنك أكزيم الصينى بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل المشروع، وكذلك فترة سماح.

وقال وزير النقل إنه تم تحديد فترة السماح للقرض الممول للمشروع فى المفاوضات السابقة بـ5 سنوات لكنه يطالب أن تصل إلى 8 سنوات، كما تم تحديد فترة تسديد القرض خلال 15 عاما، إلا أنه يطالب أن تصل فترة السداد إلى 20 عاما، مشيرا إلى أن هذا القطار سيربط العاصمة الإدارية الجديدة وسيمتد بطول 170 كم وعدد 14 محطة.

- وزير النقل: أجلنا توقيع عقد القطار المكهرب مع الصين من أجل مصلحة البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365