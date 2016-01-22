نقل خفير أبوكبير المصاب فى إطلاق النيران على كمين لمستشفى الأحرار لحالة حرجة

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه تم تحويل الخفير "عبد الهادى أحمد محمد حسانين " بعد إصابته بخرطوش فى الرأس، فى اعتداء مجهولين على كمين شرطة بمركز أبو كبير، إلى مستشفى الأحرار، لحالته الحرجة.

تلقى اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى يفيد بإصابة كل من ""محمد حامد السيد" 35 سنة القرموص بطلق خرطوش بالظهر و"عبد الهادى أحمد محمد حسانين " 35 ومقيم عزبة خليل بركات دائرة أبوكبير، بطلق خرطوش بالرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى أبوكبير، وانتقلت قوة من مركز الشرطة إلى موقع الحادث لتمشيط المكان .

>قال مصدر أمنى بمركز شرطة أبوكبير، إنه أثناء قيام الخفيرين بتأدية واجبهما فى كمين ليلى، أطلق مجهولون أعيرة نارية عليهما ولاذوا بالفرار .

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