بالصور..أصحاب المخابز بالشرقية يوقعون استمارات "تمرد" لإقالة وزير التموين

تواصل حملة "سحب الثقة من وزير التموين " بالشرقية، فعالياتها بجمع التوقيعات على استمارات تحمل اسم "تمرد"، اعتراضاً على تردى أوضاعهم.

وأكد أصحاب المخابز أنهم وقعوا على هذه الاستمارات، للمطالبة بإقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين، متهمينه بأنه أخلف وعده معهم فيما يتعلق بتحرير عقود للخبازين، بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

ويشار إلى أن الحملة منتشرة على مستوى المحافظات، على أن يقدم القائمين على الحملة هذه الاستمارات إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومجلس النواب.



>