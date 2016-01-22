"افتكروهم".. هاشتاج يتصدر "تويتر" لتحية شهداء ثورة 25 يناير

تصدر هاشتاج "افتكروهم" قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، لتحية شهداء ثورة 25 يناير تزامنًا مع اقتراب الذكرى الخامسة للثورة.

وجاءت أبرز تغريدات رواد "تويتر"، عبر هاشتاج "افتكروهم"، "خالد سعيد، السيد بلال، كريم بنونة، سالى زهران، أنس، الشيخ عماد عفت، مينا دانيال، وكل واحد مات علشان حاجة بيحبها أو قضية بيدافع عنها.. افتكروهم"، "الورد اللى ملحقش يفتح فى جناين مصر"، "قد قتلوكم وها انتم غارقون بدمائكم، وأحلامكم كانت أنقى من هذا النهار، قد قتلوكم دون سؤال ولا جواب".

وتابعت التغريدات "مش هننساكم يا أحسن حاجة مرت على مصر"، "باقى ٣ أيام على الذكرى الخامسة لشهداء ٢٥ يناير و٨ أيام على الزكرى الرابعة لـ٧٤ راجل..ربنا يرحمهم جميعًا ويجمعنا بيهم على خير"، "منستهومش أصلاً، احترامًا ليهم مبقتش اتكلم فى سياسة لأن حقهم مجاش، الله يرحمهم"، "خالد سعيد، مينا دنيال، الشيخ عفت، جيكا، الحسينى، وغيرهم من الشهداء، نجوم سطعت ف سماء مصر، ليشهد العالم صلابة الشباب المصرى وحبه لوطنه"، و"ذكريات أجمل 18 يوم فى حياتى .. للأسف مافضلش منهم غير ذكريات وبس المجد للشهداء".



>